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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النواب الأردنى يقر موازنة 2021 بعجز 2.76 مليار دولار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:05 ص
النواب الأردني
النواب الأردني
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أقرّ مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، بعجز 1.97 مليار دينار، أي ما يعادل 2.758 مليار دولار أمريكي.

كما أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب، إلى مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان للموافقة عليه.

وبعد مصادقتها من البرلمان بغرفتيه، ترسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها.

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