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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح طريق كفر شكر إثر انقلاب سيارة أخشاب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:52 ص
طريق كفر شكر
طريق كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور القليوبية في إعادة فتح طريق "كفر شكر – بنها"، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق بحمولتها من الأخشاب بسبب السرعة دون أي إصابات بشرية أمام قرية جمجرة وتم رفع حمولة الأخشاب والسيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالأخشاب على جانب طريق "كفر شكر – بنها".

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ومجلس مدينة كفر شكر وتبين انقلاب السيارة على جانب الطريق، حيث أثر الحادث بشكل جزئي على سير السيارات وتم رفع الحمولة والسيارة وإعادة فتح الطريق مرة أخرى ولم تقع أي خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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