المخرج إيهاب مصطفى يطرح البوستر الأول لفيلمه الجديد «حَـسَـبْ»

طرح المخرج إيهاب مصطفى، مساء الأحد، البوستر التسويقى الأول لفيلمه الجديد "حَـسَـبْ".وقال مصطفى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفيلم ينتمى لنوعية أفلام التشويق النفسي الاجتماعي، موضحا أن الفيلم يناقش فكرة كيف يرى كل منا الآخر من وجهة نظره، أو كيف يرى الأشياء من وجهة نظره.وتابع أن الفيلم يتناول كذلك فكرة الحكم على الآخر وعلى الأشياء، وهل إذا وضع الفرد نفسه مكان الآخر ستختلف الأمور بالنسبة له، أو إذا قام بتحييد نفسه هل ما سيراه هو الحقيقة فعلا؟.وأشار "مصطفى" إلى أن الفيلم طرح تساؤلا آخر يتضمنه البوستر التسويقي، وهو هل الحقيقة التي نراها هى الحقيقة فعلا، أم هى وجهة نظرنا؟.ولفت إلى أنه أوشك على الانتهاء من تصوير الفيلم كاملا، مضيفا: "سيتم طرح الفيلم بمنصات الأفلام الإلكترونية في 21 مايو المقبل".الفيلم فكرة هيثم نور، وبطولة جماعية لـ11 بطلا وبطلة، هم: رشا سابا، سارة خزبك، نورهان عماد، نيفين ابراهيم، لميا رضا، جيهان سليم، أحمد بيكر، محمود عسكر، ريبال ماهر، محمد إبراهيم، أشرف الفايد.