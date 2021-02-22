روما يتعادل مع بينفينتو بدون أهداف فى الدورى الإيطالى

تعادل فريق روما مع مضيفه بينفينتو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد سانتا كولومبا في إطار الجولة ال-23 من الدوري الإيطالي.ولعب بينفينتو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، عقب طرد لاعبه كميل جليك لحصوله على الإنذار الثاني، ولم يستغل روما النقص العددي في صفوف منافسه ليخسر الفريق نقطتين ثمينتين.وأصبح رصيد روما 44 نقطة في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد بينفينتو 25 نقطة في المركز الخامس عشر.