المسطحات الخضراء وسيلة أحياء شبرا للتغلب على بؤر القمامة

شهد عدد من المناطق بمدينة شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، والمناطق المجاورة لها، تحويل بؤر تجمع القمامة إلى مسطحات خضراء وزراعة الزهور ونباتات الزينة والأشجار بها، وذلك عقب رفع المخلفات بهذه المناطق ومنع تكونها مرة أخرى.وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد وجه بضرورة رفع المخلفات التي كانت تنتشر في العديد من الأماكن وتسبب الأذى للمواطنين وتشوه المظهر العام، وتحويلها إلى مسطحات خضراء.بدورها، قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برفع 3 آلاف طن مخلفات من أمام شركة القومية للتشييد، وإنشاء مشتل للحى على ترعة الإسماعلية، كما تم رفع المخلفات أيضا من نزلة الدائرى بمسطرد بطول 800 متر، وزراعتها بالأشجار وتدعيمها بالإنارة وطلاء الأعمدة والأرصفة.وأشاد أحد المواطنين ويدعى "مصطفى" من سكان مدينة شبرا الخيمة بالأعمال التي قامت بها المحافظة واصفا إياها بالمجهود الملحوظ والمبشر بالخير نحو التقدم والازدهار.وأضاف: "نشكر جميع العاملين بالمحافظة وعلى رأسهم السيد محافظ القليوبية، متمنيا المزيد من الرقى والتقدم خاصة خلال الفترة الراهنة التي تشهد انتشار الأمراض والأوبئة فى ظل جائحة كورونا".