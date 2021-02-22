الزمالك يطالب بتأجيل لقاء تونجيت السنغالى بابطأل أفريقيا

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الأفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الأسواتيني بالبطولة الكونفدرالية والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضًا.وعلي جانب آخر، خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك عقب وصولهم فندق الإقامة بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.كما خاض الفريق المران الخفيف بالفندق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد رحلة الفريق الشاقة حتى الوصول للعاصمة السنغالية داكار.ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.