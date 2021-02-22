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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيل جيتس: حظر «تويتر» لـ ترامب ليس حلا للانقسام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت، إن إسكات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الحظر الذي فرضه موقع تويتر مدى الحياة على الرئيس السابق دونالد ترامب، قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن جيتس قوله في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن ترامب قال إن أشياء كثيرة تشكك في شرعية انتخابات 2020 وهي "مزعجة"، "لكن فكرة أن ينتهي بك الأمر مع حظر مدى الحياة هذا، هو ما يجب أن نناقشه".

وتابع: "لا نريد التقسيم وأن يكون لدينا شبكة اجتماعية لحزب وشبكة اجتماعية أخرى.. نريد أن يكون لدينا قاعدة مشتركة حيث نتبادل الأفكار والرؤى".

وعلق "تويتر"، بشكل دائم، حساب الرئيس ترامب الشهر الماضي، مشيرًا إلى "خطر المزيد من التحريض على العنف"، بعد أن اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير في محاولة لتعطيل مصادقة مجلس الشيوخ على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

كما علق موقع "فيسبوك" أيضًا حساب ترامب، إلا أنه لم يعلن أن التعليق سيكون دائمًا.

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