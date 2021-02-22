«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

توفيت والدة الفنانة هند رستم عام 1956، وكانت وفاتها بسبب مرض السرطان، وانتابت هند رستم الكثير من الهواجس منذ هذا التاريخ وأخذت تعتقد أنها سوف تلحق بوالدتها في القريب العاجل.ذكرت مجلة "ألحان"، في تقرير لها، عن هند رستم أنها منذ هذا التاريخ ظلت مريضة بالوهم، و"زبونة" دائمة عند الأطباء تقول لهم في خوف وفزع: "إلحقوني.. هموت زي أمي بالسرطان".بعدها عملت هند رستم مع المخرج حسام الدين مصطفى في فيلمى"بفكر في اللي ناسيني" فكان يلاحظ عليها أنها تجلس دائما في انتظار استدعاء الوقوف أمام الكاميرا، وهي تمسك بمعصم يدها لتقيس سرعة نبضات القلب، فسألها: "إيه الحكاية يا هند؟"، فقالت: "أنا أصلي حاسة إني هموت زي أمى وماسكة إيدي عشان اطمن على حياتي".