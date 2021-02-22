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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فاوتشى: قد يضطر الأمريكيون لارتداء الكمامات حتى عام 2022

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:14 ص
فاوتشي
فاوتشي
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قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن لـمرض كوفيد-19، إن الأمريكيين ربما يضطرون إلى وضع كمامات على وجوههم خارج منازلهم طول هذا العام، رغم توقعه أن تعود البلاد إلى "درجة كبيرة من الحياة الطبيعية "بحلول الخريف.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن فاوتشي قوله "إذا جمعت بين تطعيم معظم الأشخاص في البلد وبين الحصول على مستوى منخفض جدًا من انتشار الفيروس في المجتمع، فأعتقد أنك ستكون قادرًا على القول، في معظم الأحيان، أنه لا يجب أن أضع كمامة".

وقال الطبيب إنه يأمل أن يكون طلاب المدارس الثانوية، الذين عاد عدد أقل بكثير منهم إلى الفصول الدراسية مقارنة بالأطفال الأصغر سنًا، مؤهلين للتطعيم في الخريف.

وأضاف متحدثا عن المراهقين، الذين يخضعون حاليًا لتجارب سريرية من قبل شركتي فايزر ومودرنا "لهذا السبب نحن ندفع تلك الدراسات، لتطعيمهم.. من المرجح أن يحدث ذلك في الخريف؛ لا أستطيع أن أقول أنه سيكون في اليوم الأول عندما تبدأ المدرسة في فصل الخريف ".

وقال الدكتور فاوتشي إن التطعيمات للأطفال الأصغر سنًا، "من المحتمل ألا تكون قبل بداية الربع الأول من عام 2022".

ومع توقع تجاوز الولايات المتحدة نصف مليون حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 في الأيام المقبلة، قال فاوتشي إن العالم "لم يشهد أي شيء قريب من هذا منذ أكثر منذ 100 عام منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 مضيفًا "سيتحدث الناس عن هذه الجائحة لعقود وعقود من الآن".

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