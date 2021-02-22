غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة

أجلت غينيا حملة التطعيم ضد فيروس إيبولا التي كان من المقرر أن تبدأ صباح اليوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء حيث منعت الأحوال الجوية السيئة الطائرات التي تحمل اللقاحات من الهبوط.وقال ساكوبا كيتا، رئيس الهيئة الوطنية للأمن الصحي، إن الطائرة التي تحمل جرعات اللقاح لم تتمكن من الهبوط في كوناكري وتم توجيهها إلى داكار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأحد.وذكر كيتا للصحفيين إن التطعيم سيبدأ يوم الثلاثاء في جويكي وكوناكري.