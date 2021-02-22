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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:52 ص
هند رستم
هند رستم
ايهاب مصطفى
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أثارت الفنانة هند رستم الكثير من الدهشة حين وقفت ندًا لند مع أقوى شخصية نسائية في الوسط الفني وهي الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، كان الصراع بينهما في ذلك الوقت غير متكافئ خاصة وأن هند رستم لم تكن سوى نجمة ناشئة في أول طريقها للنجومية، بينما تحية كاريوكا فكانت نجمة قديرة وفي القمة، وكانت هند رستم قد عملت مع كاريوكا في بعض الأفلام مثل حب وجنون وغيرها.

وذكرت مجلة "ألحان"، في تقرير لها، أن هند رستم كانت كومبارس مليئة بالغرور فاعتبرت نفسها نجمة كبيرة، وأن التي بدأت بالعداء هي النجمة الكبيرة تحية كاريوكا، عندما رشحها المخرج صاح أبو سيف لتمثيل الدور الثاني أمامها في فيلم الفتوة فرفضت تحية قائلة: "يا أنا يا هي"، وبسبب ذلك طار منها الدور في الوقت الذي كانت رستم تبحث فيه عن أي فرصة.

وعن سر العداء مع تحية كاريوكا قالت هند رستم: "إنه يرجع إلى شيء توهمته تحية، دون أن يكون له أساس من الحقيقة، وهو أن البعض ذكر لها أنني ظهرت في إحدى السهرات مع أحد أزواجها السابقين وهو عبد المنعم الخادم، فاتخذت مني موقف التحدي، لكني انتقمت بأن اختطفت منها دورين كانت مرشحة لهما من قبل وهما دور البطولة في فيلم (توحة) عن مسلسلها الإذاعي الناجح، ودورعنان في فيلم (الخروج من الجنة)".

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