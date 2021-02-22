خسارة منتخب تونس للشباب أمام أفريقيا الوسطى 2-1 بأمم أفريقيا

خسر المنتخب التونسي للشباب، مباراته مساء الأحد، أمام منتخب أفريقيا الوسطي 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا للشباب التي تنظمها موريتانيا.وسجل اللاعب "شهاب العبيدي" الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في المباراة.وكان المنتخب التونسي للشباب قد خاض مباراتين في دور المجموعات، حيث تعادل في مباراته الأولي التي التقي فيها مع منتخب بوركينا فاسو، ثم تمكن من الفوز في مباراته الثانية أمام منتخب ناميبيا، ليصل رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.وبهذه النتيجة، يرفع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بصحبة المنتخب التونسي.