مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 3-1 فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1، مساء الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل ثلاثية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة 30، ودانيل جيمس في الدقيقة 57، وبرونو فرنانديز في الدقيقة 75، فيما أحرز هدف نيوكاسل لاعبه سانت ماكسيمين في الدقيقة 36.الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة، ليستعيد المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.