أمريكا تسجل 28.1 مليون إصابة وأكثر من 498 ألف وفاة بكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 28.1 مليون حتى الساعة 3.18 مساء الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتتماشى الزيادة على مستوى الولايات المتحدة، مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 0.3 بالمئة الأسبوع الماضي.وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر للإصابات المؤكدة بعدد بلغ 3.53 مليون إصابة.وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في حالات الإصابة بنسبة بلغت 0.9 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و493 حالة.كما شهدت كاليفورنيا العدد الأكبر في الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 299 شخصا.