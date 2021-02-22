نائب محافظ القاهرة تناقش عددًا من الموضوعات مع أعضاء برلمان المنطقة الجنوبية

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر أحياء المنطقة الجنوبية، وجميع رؤساء أحياء المنطقة، وبحضور الإدارات المعنية والتنفيذية، واللواء مدير مكتب نائب المحافظ، ومكتب متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية، ومهندسي المكتب الفني ومدير الاتصال السياسي، والمكتب الإعلامي للمنطقة الجنوبية.وقامت نائب المحافظ بالترحيب بالحضور، وأكدت في بداية اللقاء على استمرار التعاون والتواصل بين الجميع ومناقشة الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم.وتحدث أحمد عبد الرؤوف الطيبي، نائب المعادي وطره عن أهمية متابعة أعمال الإنارة ورفع المخلفات، وأشاد بجودة الخدمات المقدمة بنطاق الحي، وأشار إلى أهمية التأكيد على المتابعة المستمرة لها، كما تحدث عن مشكلة سيارات المياه التي تمر على الطريق وتضر بالأسفلت، وناقش عضو البرلمان إنشاء مستشفى بحى طرة ودعم مركز الشباب والموافقة على التصالح معه.واستمعت نائب المحافظ إلى النائب سيد حنفي نائب دائرة المقطم والخليفة، وتحدث عن مشكلة الأسفلت ببعض شوارع المقطم، كما عرض بعض مقترحات لاستخدام قطعة أرض بالمقطم إلى جانب بعض الموضوعات المتعلقة بتطوير وصيانة المدارس، والمستشفيات والأفران، وموقف الميكروباص، والتوكتوك،وتحدث النائب خالد القط نائب دائرة مصر القديمة، عن موضوع العشوائيات واستفسر عن نسبة التنفيذ بمشروع الفواخير من حيث تقنيين أوضاعها وتطويرها، كما تحدث عن صيانة المدارس الحكومية.واستمعت نائب المحافظ إلى النائب حشمت أبو حجر نائب البساتين ودار السلام، وتحدث عن منطقة الخلوات والمراكز الطبية والمستشفياتواشاد النواب بمستوى الأداء بأحياء المنطقة الجنوبية مع التأكيد على أهمية المتابعة لحل المشكلات المعروضة،وتبادل رؤساء الأحياء الحديث عن التعاون المستمر فيما بينهم وبين أعضاء المجلس.ووعدت نائب المحافظ بالمتابعة والاهتمام والسعى لحل كل ما تم عرضه وتذليل أي عقبات إلى جانب التأكيد على عقد لقاء دورى لاستمرار التواصل.وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات المثمرة مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.وفي ختام اللقاء طالبت المهندسة نائب المحافظ النواب بتحديد مجالين للمناقشة شهريًا، وليكن موضوعي الصحة والتعليم كأول لقاء لتناول الحديث عن مشكلاتهم باستفاضه، وفي حضور مديري تلك المديريات لبحث سبل الحل الأمثل لكل مشكلة.