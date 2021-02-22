وزير الرياضة يلتقى بمجلس إدارة نادى سبورتنج

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، بمجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضي برئاسة الدكتور أحمد وردة رئيس مجلس إدارة النادي، وحضور أعضاء المجلس.تناول اللقاء رؤية مجلس الإدارة في الفترة الحالية في ظل وجود أزمة فيروس كورونا، واستعدادات نادي سبورتنج لتقديم مختلف الخدمات الشبابية والرياضية لمرتادي النادي.وأكد صبحي أن نادي سبورتنج من الأندية العريقة بالإسكندرية والتي لها دور هام في تقديم الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية لمختلف الشباب، بالإضافة إلى تميزها في الفرق علي مستوي الرياضات المختلفة.