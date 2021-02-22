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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الروسى يلتقى نظيره البيلاروسى لتطوير الشراكة الاستراتيجية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:27 ص
بوتين
بوتين
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ذكر بيان للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل صباح الاثنين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، ومن المقرر مناقشة قضايا العلاقات الثنائية والتكامل في إطار دولة الاتحاد، كما سيتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك في مجال الأمن العسكري.

وأشار الكرملين - في بيان - إلى أن الرئيسين سيبحثان - خلال اللقاء - "القضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف".

وأضاف البيان "أنه من المقرر التركيز على ملف المشاريع المشتركة الكبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والثقافية والقضايا الإنسانية، فضلا عن تعزيز عمليات التكامل داخل دولة الاتحاد".

ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي الخميس الماضي للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال لقاء الزعيمين: "فعلا هناك اجتماع الأسبوع المقبل، في 22 فبراير الجاري، سيجتمع الرئيسان، ويمكننا أن نتوقع مباحثات مطولة وجدول الأعمال التالي: العلاقات الثنائية، ولدى (لوكاشينكو) بالتأكيد أمور يرغب بإبلاغها للرئيس الروسي، فيما يخص لقاء جمعية عموم بيلاروس".

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