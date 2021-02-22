رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحزب الوطنى الإسكتلندى يطلق حملة الشهر المقبل دعمًا للاستقلال عن بريطانيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:31 ص
نيكولا ستورجن
نيكولا ستورجن
أ ش أ
طباعة
أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي إطلاق حملة انتخابية لدعم الاستقلال عن بريطانيا بقيمة 2.1 مليون جني0ه إسترليني الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن حزب الوزيرة الأولى (رئيسة الوزراء) نيكولا ستورجن يتحدى رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء استفتاء ثانٍ عن استقلال اسكتلندا.

وخصصت اللجنة التنفيذية للحزب 600 ألف جنيه إسترليني من أجل "الاستعدادات" لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال عقب اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، كما تم تخصيص 1.5 مليون جنيه إسترليني إضافية لإطلاق أكبر حملة انتخابية للقوميين الإسكتلنديين على الإطلاق في مقر الحكومة الإسكتلندية في هوليرود، والتي ستتضمن دعم الرسالة المركزية للحزب من أجل الاستقلال عن بريطانيا.

وسيحاول الحزب الوطني الاسكتلندي في حملته الانتخابية تسليط الضوء على نقاط القوة في كونه دولة مستقلة، وكيف يمكن لاسكتلندا المستقلة أن تزدهر خارج الاتحاد البريطاني.

وكشفت الصحيفة عن أن اجتماع الحزب أمس اتفق على أن مسيرة الحملة ستُعقد عبر الإنترنت في أواخر مارس والتي ستحدد "رسالة الحزب للانتخابات في مايو"، وسيكون أكبر حدث من نوعه على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت الموافقة على ميزانية عام 2021، بما في ذلك 1.5 مليون جنيه إسترليني إنفاق على الانتخابات في هوليرود، و600 ألف جنيه إسترليني هذه السنة المالية للتحضير للاستفتاء، إضافة إلى موظفي المقر الجديد لدعم الحكومة المحلية وعمليات الشكاوى التي يشرف عليها السكرتير الوطني.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روما يتعادل مع بينفينتو بدون أهداف فى الدورى الإيطالى

غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة

خسارة منتخب تونس للشباب أمام أفريقيا الوسطى 2-1 بأمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 3-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)