البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات وزارة الصحة في البرازيل، مساء الأحد، أن البلاد سجلت 29 ألفا و26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و168 ألفا و174 حالة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الوزارة أن البرازيل سجلت أيضا 527 حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 246 ألفا و504 حالات وفاة.