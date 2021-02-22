بعد إصابة مكى بكورونا.. تعديل خطة تصوير «الاختيار 2»

اضطر المخرج بيتر ميمي، لتغيير خطة تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعد إصابة بطل العمل الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال ميمي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أتمنى أولا الشفاء العاجل للنجم أحمد مكي وعودته سالما لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية له ضمن أحداث المسلسل"، مضيفا أنه أجرى تعديلا بسيطا على خريطة التصوير لحين تماثل مكي للشفاء.وكان الفنان أحمد مكي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي.مسلسل "الاختيار 2" يستعرض بطولات وتضحيات الشرطة المصرية في تصديها للعمليات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، بشرى، إنجي المقدم، ومن سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.