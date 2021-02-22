«قابيل وهابيل».. رجل يقتل شقيقه بمساعدة نجله فى كفر الشيخ

قتل رجل شقيقه بمساعدة نجل الأول أثناء مشاجرة بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، وذلك باستخدام سلاح أبيض وطعناه به في رقبته، وعلي الفور لفظ «خالد إبراهيم كامل» 42 عامًا، فكهاني، أنفاسه الأخيرة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام.وتلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم أول كفر الشيخ بين شخص يدعي «إبراهيم.أ ك »، ونجله «محمود» من جهة، وشقيق الأول ويدعي «خالد إبراهيم كامل» من جهة أخرى، وأسفرت عن مصرع الثاني ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.وأكد والد الشقيقين الجاني والمجني عليه بعد سؤاله من جانب الأجهزة الأمنية، أن من قتل نجله خالد هو شقيقه إبراهيم ونجله محمود أثناء مشاجرة حدثت بينهم.وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما كثفت الأجهزة الأمنية مجهوداتها لضبط الجناة.