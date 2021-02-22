إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف فى ميانمار

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وسقوط ضحايا بين المتظاهرين في ميانمار.وقال دي مايو - في بيان - "أعرب عن قلقي البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وسقوط ضحايا بين المتظاهرين في ميانمار"، بحسب وكالة أنسا الإيطالية.وأضاف أنه "لا يمكننا قبول تقويض عملية التحول الديمقراطي في البلاد بشكل لا يمكن إصلاحه".