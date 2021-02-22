سعر اليورو اليوم الإثنين 22-2-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 22-2-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.عالميًا، استقرار سعر عملة الصرف الأوروبي "اليورو" والتي تضم 19 دولة، أمام الدولار الأمريكي عند 1.21 دولار أمريكًا، مقابل تراجع اليورو إلي 0.86 في مواجهة الجنيه الاسترليني.أما علي المستوى المحلي، فحقق سعر اليورو اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه، إذ بلغ متوسط سعر العملة الاوروبية للشراء 19.07 جنيهًا وللبيع 18.85، مقابل تراجع سعر اليورو في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.77.وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.حقق سعر اليورو تراجعًا أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، وفي البنك العربي الافريقي الدولي بلغ سعر اليورو للشراء 18.96 جنيه ولليع 18.77، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.76، كما انخفض اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل في البنك الاهلي المتحد للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.79.استقرار سعر اليورو اليومكما شهد اليورو اليوم استقرارًا في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.84، كما أظهرت مؤشرات بنك التنمية الصناعية استقرار سعر اليورو ليسجل للشراء 18.90 جنيه وللبيع 18.76، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 18.77، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.91.ارتفاع سعر اليورو اليوم 22-2-2021كما بلغ سعر اليورو اليوم ارتفاعًا في العديد من البنوك أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية للعملات الأجنبية، إذ بلغ سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس للشراء 18.98 جنيه وللبيع 18.78، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.83، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.05 جنيه وللبيع 18.83، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر اليورو للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.68، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.87.