«Clubhouse».. تطبيق أثار مواقع التواصل ويستخدمه الإخوان لاجتماعاتهم

على وسائل التواصل الاجتماعي بدأ يتردد اسمه كثيرا مصحوبا بكلمات تظهر إشادة بالغة من رواد المواقع الإلكترونية، واتخاذه كملتقى ومجلس إلكتروني يجمعهم بمن يحبون، وذلك لاستخدامه في مناقشات جادة فيما بينهم، وكذلك في المزاح أيضا.يتيح تطبيق الدردشة الجديد clubhouse إنشاء غرف (Rooms) والانضمام إليها، ومن خلاله يمكن بعد ذلك الدردشة مع الآخرين في مكالمة صوتية جماعية كبيرة، ويمكن الدخول إليه حتى الآن من خلال دعوة فقط، كما يسمح للأعضاء بالانضمام إلى غرف افتراضية لإجراء مناقشات صوتية حول مختلف الموضوعات.وعلى الرغم من إطلاقه في شهر مارس عام 2020، أي منذ فترة قصيرة للغاية، إلا أنه شهد إقبالًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.يتطلب الاشتراك في هذا التطبيق دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام iOS فقط.وعلى الرغم من اشتراطات هذا التطبيق، إلا أن عدد مستخدميه يزداد سريعا، كما زاد عدد الدعوات إلى درجة أن بعضها تُباع على موقع Ebay بأسعار خيالية.ويقول الخبير التكنولوجي عاصم درويش، المدير التنفيذي ومؤسس شركة "آد أرمز" للتجارة والتسويق الإلكتروني في دبي، إن تطبيق clubhouse الأمريكي اشتهر بعدما أعلن أيلون ماسك وكذلك المذيعة اوبرا وينفري استخدامه، حيث دعا أيلون في تغريدة الرئيس بوتين للقاء عليه، ومن ثم بعدها أصبح التطبيق "ترند".وتابع "درويش"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد التحميلات لهذا التطبيق وصلت إلى أكتر من 8 ملايين تحميل، ويستخدمه أسبوعيا 2 مليون شخص نشط.وعن مزايا التطبيق أوضح أنه يتمتع بميزة ذكية للغاية، وهي اقتصاره على دعوات الأعضاء، وذلك بأن كل شخص يجد لديه إحدى الميزات أو الخبرات فيستطيع أن ينشأ دعوة لأشخاص لمشاركتهم إياها، ويسمح بإضافة 3 أشخاص كل عدة أيام فقط، وبالتالي - حسب درويش - فتسويق التطبيق يتم من خلال الأعضاء، وهو ما أكد عليه أنه أقوى أنواع "الماركتنج"، أي ما يعرف بالترشيح.ورأى "درويش" أن الإقبال الشديد على هذا التطبيق يرجع إلى وجود الكثير من المشاهير عليه من العالم العربي والعالمي، والعديد من "الأنفلوينسرز"، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيطر عليه الكثير من رواد الأعمال بالعالم.وأوضح الخبير التكنولوجي والمدير التنفيذي لشركة "آد أرمز" للتجارة والتسويق الإلكتروني، أن هناك بعض التشابه بين تطبيق clubhouse والبودكاست، ولكن يختلف الأول بكونه غير مسجل، ولا يمكن عمل مونتاج له أوأي من المؤثرات، وهذا عكس البودكاست.أما عن إمكانية سحب clubhouse البساط من بعض التطبيقات الأخرى، فأكد أن ذلك لن يحدث فالتطبيقات الأخرى مثل "فيسبوك" و"الواتس" تتميز بالخصوصية، وقدرة الشخص على السيطرة عليها وكتابة ما يرغب به في أي وقت باستخدامها، وهو الأمر المغاير لتطبيق clubhouse الذي يعد مثل الندوة التي بها يعبر كل شخص عن رأيه، ولا يمكن الرجوع لها مرة أخرى، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن تطبيق clubhouse قد يتسبب في تقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بسبب انجذابهم له وقضائهم وقتا طويلا عليه.وأشار إلى أن clubhouse مثله مثل أي تطبيق إلكتروني، ينطبق عليه ذات معايير الخطورة المتعلقة بتداول المعلومات، إلا أنه بدأ يظهر به بعض الحراك السياسي الذي قد يكون مقلقا، وذلك عن طريق انتشار بعض المعارضين في الخارج عليه، وبعض أنصار الإخوان عليه، وإنشائهم غرف دردشة وعقد حوارات لنشر فكرهم، ودعوة أشخاص آخرين للاستماع إلى هذا الفكر.وعن بعض رواد مواقع التواصل الذين بدأوا بالفعل باستعمال هذا التطبيق، تقول ندى حمدي، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب: "جذبني التطبيق، فمن خلاله استطعت الاستماع مباشرة إلى العديد من المشاهير وعرفت أكثر عنهم وعن حياتهم بشكل مقرب، بالإضافة إلى قدرته أن يصبح وسيلة لتبادل العديد من الخبرات بين الأعضاء المشاركين".كذلك أكد أحمد عوض، موظف بإحدى شركات التأمين، أن ميزة التطبيق أنه يمكن استخدامه دون تعطيل أي من وظائف الموبايل، وهذا عكس الحال مع "يوتيوب".وفى الوقت ذاته، لفت "عوض" إلى أن من بين عيوب التطبيق أنه لا يمكن للفرد أن يعبر عن رأيه عن طريق كتابة النصوص أو مشاركة الصور أومقاطع الفيديو، فهو مجرد تواصل صوتي فقط، وهذا عكس التطبيقات الأخرى التي يكون بها التواصل أكثر قربًا.