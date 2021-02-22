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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل في المنوفية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:08 ص
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي ثلاثة مصابين أحدهم في حالة خطرة، في حادث انفجار أنبوبة غاز بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية،

ووقع الحادث نتيجة قيام أحد أفراد الأسرة بطهي الطعام على أسطوانة غاز فانفجرت، وتسببت في انهيار أجزاء من المنزل.

ونتج عن الحادث إصابة سيده بجروح بنسبة 40% وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد تسبب انفجار أسطوانة البوتاجاز، في انهيار العقار المكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية شنوان التابعة للمركز وتهدم منزل مكون من ثلاثة طوابق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي مجلس المدينة إلى مكان الحادث وقامت بإخراج أسطوانات البوتاجاز وإزالة ما تبقى من واجهة المنزل لتأمين أرواح المواطنين بالأماكن المجاورة بالعقار المنكوب.
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

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