براتب 2200 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج لشركة أدوات صحية بدمياط الجديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الأدوات الصحية بدمياط الجديدة، وذلك براتب 2200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، وذلك من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط صناعي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01003651188، والتواصل مع المدير المسئول محمد جلال، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة.