العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، 4 أشخاص يقومون بالحفر داخل منزل بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، وضبطت بحوزتهم تمثال طوله 50 سم، وتمثال آخر عل شكل مفتاح الحياة الفرعوني استخرجوه ويشتبه في أثريتهما لدرجة كبيرة.تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزله ومعه 3 رجال آخرين للتنقيب علي الآثار، وتوجه المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 15 مترًا تقريبًا، وتم ضبط المتهمين.كما تم أيضًا ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، ومولد كهربائي، و4 فؤوس وكواريك، وخرطوم شفط مياه، وبكرة حبل، وتم تعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.