رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:40 ص
مفتاح الحياة
مفتاح الحياة
عمرو الشامي
طباعة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، 4 أشخاص يقومون بالحفر داخل منزل بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، وضبطت بحوزتهم تمثال طوله 50 سم، وتمثال آخر عل شكل مفتاح الحياة الفرعوني استخرجوه ويشتبه في أثريتهما لدرجة كبيرة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزله ومعه 3 رجال آخرين للتنقيب علي الآثار، وتوجه المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 15 مترًا تقريبًا، وتم ضبط المتهمين.

كما تم أيضًا ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، ومولد كهربائي، و4 فؤوس وكواريك، وخرطوم شفط مياه، وبكرة حبل، وتم تعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

طائرة خاصة لمنتخب الفراعنة فى رحلته لكينيا

نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

الزمالك يطالب بتأجيل لقاء تونجيت السنغالى بابطأل أفريقيا

روما يتعادل مع بينفينتو بدون أهداف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)