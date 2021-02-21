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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

واردات المصريين من التبغ تتخطى نصف مليار دولار

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:31 م
التبغ
التبغ
أميرة ممدوح
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سجلت واردات المصريين ارتفاعًا خلال الأشهر القليلة الماضية على نحو تخطى نصف مليار دولار، ما بين تبغ مفروم وتبغ ورق دخان على مدار العام الماضى 2020، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات تبغ مفروم بلغت 356.8 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 297 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59.7 مليون دولار.

كما سجلت واردات تبغ ورق دخان 303.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 349.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 46.7 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم تراجعت لـ 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

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