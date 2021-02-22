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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: استيراد لحوم بـ1.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:00 ص
لحوم
لحوم
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من اللحوم المجمدة إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 11%.

فيما بلغت واردات مصر من أبقار وجاموس حي 140.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 103.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 36.5 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم تراجعت لـ 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

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