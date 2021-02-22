رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل طالب أزهرى فى قرية شرفا بالصف (فيديو)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:40 ص
المجني عليه محمود
المجني عليه محمود احمد
احمد التمساح
طباعة
اكتشف أحد راعية الغنم جثة الطالب «محمود» داخل أرض ممتلئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا بعد أن بحث عنه أسرته لثلاثة أيام متواصلة، وتبين أن القاتل سائق «توك توك»، وقام باستدراج المجني عليه لسرقته.

قال«محمد» أحد أقارب المجني عليه، إن الجاني استدرج المجني عليه «محمود» وقام بذبحه وسرق «التوك توك» الخاص به، وبعض متعلقاته الشخصية وفر هاربًا بعد أن أخفى الجثه.

وأضاف أن أسرت المجني عليه بجثت عنه في كل مكان لكن بدون فائدة، ثم سئلوا الأهالي عن آخر شخص قد شاهدوه مع «محمود» لتبليغ الشرطه عن الأمر.

وأشار إلى أن «محمود» كان يدرس في الثانوية الأزهرية، وكان دائم المساعدة لأسرته، بجانب أن كل أهالي القرية تحبه، ويطالب شقيق والد «محمود» بإعدام الجاني ليكون عبرة لكل شخص يفكر أن يقتل نفس بدون حق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالب بالزراعات بمدينة الصف، حيث تبين أن سائق «توك توك» وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقه.

واعترف المتهم بأنه استدرج المجني عليه بحجة مرافقته في مشوار، وعندما استقل معه «التوك توك» استغل تواجدهما في مكان ناء ووجه له طعنة بسكين أودت بحياته، ثم ألقى بجثته في أرض زراعية، واستولى على هاتفه المحمول، واخفى «التوك توك» وفر هاربًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إصابة الفنانة نجلاء بدر بكورونا

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روما يتعادل مع بينفينتو بدون أهداف فى الدورى الإيطالى

غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة

خسارة منتخب تونس للشباب أمام أفريقيا الوسطى 2-1 بأمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 3-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)