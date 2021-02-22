شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل طالب أزهرى فى قرية شرفا بالصف (فيديو)

اكتشف أحد راعية الغنم جثة الطالب «محمود» داخل أرض ممتلئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا بعد أن بحث عنه أسرته لثلاثة أيام متواصلة، وتبين أن القاتل سائق «توك توك»، وقام باستدراج المجني عليه لسرقته.قال«محمد» أحد أقارب المجني عليه، إن الجاني استدرج المجني عليه «محمود» وقام بذبحه وسرق «التوك توك» الخاص به، وبعض متعلقاته الشخصية وفر هاربًا بعد أن أخفى الجثه.وأضاف أن أسرت المجني عليه بجثت عنه في كل مكان لكن بدون فائدة، ثم سئلوا الأهالي عن آخر شخص قد شاهدوه مع «محمود» لتبليغ الشرطه عن الأمر.وأشار إلى أن «محمود» كان يدرس في الثانوية الأزهرية، وكان دائم المساعدة لأسرته، بجانب أن كل أهالي القرية تحبه، ويطالب شقيق والد «محمود» بإعدام الجاني ليكون عبرة لكل شخص يفكر أن يقتل نفس بدون حق.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالب بالزراعات بمدينة الصف، حيث تبين أن سائق «توك توك» وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقه.واعترف المتهم بأنه استدرج المجني عليه بحجة مرافقته في مشوار، وعندما استقل معه «التوك توك» استغل تواجدهما في مكان ناء ووجه له طعنة بسكين أودت بحياته، ثم ألقى بجثته في أرض زراعية، واستولى على هاتفه المحمول، واخفى «التوك توك» وفر هاربًا.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.