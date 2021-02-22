رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صفر تعامل مع تركيا».. هاشتاج سعودى يطالب بمقاطعة نظام أردوغان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:17 ص
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
دشن مغردون سعوديون، مساء الأحد، هاشتاج خاص لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشره لخريطة تظهر أطماعه عام 2050، تكشف نيته الاستعمارية.

وحمل الهاشتاج السعودي عنوان "صفر تعامل مع تركيا"، حيث تفاعل معه الكثير من المغردين السعودين.

وغرد رجل الأعمال السعودي والناشط منذر أل الشيخ على حسابه بـ"تويتر"، قائلا:"إساءة أردوغان البليغة وقوله إن أعلام ستزال من المنطقة، وما تبعها نشر إعلامه لخريطة تتوقع شكل تركيا عام 2050 تجعل من مقاطعة تركيا أمر لا خيار فيه فتمدد تركيا في المنطقة أخبث وأكبر من إيران وإسرائيل".

ودعت "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا" في السعودية، التي تم إطلاقها أكتوبر الماضي، إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار في بيعها سيكون غير مقبول خاصة في ظل "توسع العداء التركي".

وقالت الحملة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية".

وتابع البيان أنه "اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت"، حيث اعتبر مروجو الحملة أن "الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس" المتمثل في الشعار "صفر تعامل مع تركيا".

موضوعات متعلقة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روما يتعادل مع بينفينتو بدون أهداف فى الدورى الإيطالى

غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة

خسارة منتخب تونس للشباب أمام أفريقيا الوسطى 2-1 بأمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 3-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)