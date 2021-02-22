«صفر تعامل مع تركيا».. هاشتاج سعودى يطالب بمقاطعة نظام أردوغان

دشن مغردون سعوديون، مساء الأحد، هاشتاج خاص لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشره لخريطة تظهر أطماعه عام 2050، تكشف نيته الاستعمارية.وحمل الهاشتاج السعودي عنوان "صفر تعامل مع تركيا"، حيث تفاعل معه الكثير من المغردين السعودين.وغرد رجل الأعمال السعودي والناشط منذر أل الشيخ على حسابه بـ"تويتر"، قائلا:"إساءة أردوغان البليغة وقوله إن أعلام ستزال من المنطقة، وما تبعها نشر إعلامه لخريطة تتوقع شكل تركيا عام 2050 تجعل من مقاطعة تركيا أمر لا خيار فيه فتمدد تركيا في المنطقة أخبث وأكبر من إيران وإسرائيل".ودعت "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا" في السعودية، التي تم إطلاقها أكتوبر الماضي، إلى التخلي الكامل عن أي منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار في بيعها سيكون غير مقبول خاصة في ظل "توسع العداء التركي".وقالت الحملة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو 4 أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية".وتابع البيان أنه "اليوم تدخل الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت"، حيث اعتبر مروجو الحملة أن "الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس" المتمثل في الشعار "صفر تعامل مع تركيا".