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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 50 رحلة دولية وداخلية بمطار الغردقة.. اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:29 ص
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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استقبلت صالات السفر والوصول الداخلية والدولية بمطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، 50 رحلة جوية قادمة من القاهرة ومختلف دول العالم، في إطار حرص وزراة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وكان الطيار منار عنبة وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد تفقدا الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بصالات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولي، أمس السبت.

ويشهد مطار الغردقة الدولي خلال الآونة الأخيرة زيادة في معدلات التشغيل الداخلية والدولية، وذلك عقب حصول المطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من المجلس الدولي للمطارات، وذلك في ظل حرص مسئولي المطار على تطبيق كافة الإجراءات والتوصيات الصحية المنصوص عليها دوليا لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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