الأنبا ثاوفيلس يترأس قداس دير الأمير تادرس بمنفلوط

ترأس الأنبا ثاوفيلس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، الأحد، صلوات القداس الإلهي بدير القدييس الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط شمال محافظة أسيوط.شارك في صوات القداس عدد محدود من الأقباط والشمامسة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.بدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.