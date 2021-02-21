وزيرة الثقافة تشهد «ريسايكل» وتتفقد جناح مسرح الطليعة

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأحد، العرض المسرحي «ريسايكل» بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح.جاء ذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة.وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الفني للعرض وأبطاله الذين يحظون بمواهب ابداعية واعدة وأكدت الحرص على اكتشاف ودعم المواهب الفنية من الشباب، مؤكدة استمرار جهود تطوير حركة المسرح باعتباره أحد أدوات حرية التعبير بالمواجهة المباشرة مع الجمهور دون وسيط كما أنه وسيلة مهمة لطرح قضايا المجتمع ووضع حلول مبتكرة لها من وجهة نظر فنانين شباب يعبرون عن أنفسهم وعن افكارهم.كما تفقدت وزيرة الثقافة جناح العرض المتحفي بمسرح الطليعة ضمن مشروع الأجنحة المتحفية الذى ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، حيث شهدت الفيلم التسجيلي الذي تضمن مسيرة مديرو المسرح منذ نشأته، وحتى الآن، ومقتطفات من أبرز العروض التي أقيمت به، الى جانب مقتنيات ومتعلقات نادرة لعدد من رواد المسرح منهم زكي طليمات مؤسس مسرح الطليعة المخرج سمير العصفوري الذي يُعد أكثر من تولى إدارة مسرح الطليعة التي بلغت 15 عامًا الراحل محمود الجندي أهم موظفي مسرح الطليعة، محمود مسعود أحد أبرز أعضاء فرقة المسرح، والشاعر صلاح عبد الصبور، إضافة إلى عدد من إصدارات المركز القومي للمسرح المتخصصة في مجال المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالعرض المتحفي المتميز الذي اتسمت به معروضات الجناح بما يتضمنه من مقتنيات نادرة جسدت العديد من المراحل التاريخية للمسرح المصري، وأضافت أنه يعد فرصة جيدة للتعرف على أهم مقتنيات روائع المسرح المصري ومبدعيه عبر تاريخه الممتد، وأضافت أن أهم ما يميز الجناح احتوائه على العديد من المقتنيات النادرة لرواد المسرح المصري وسجل معلوماتي يتيح للباحثين المهتمين بالمسرح الاطلاع على اصالة المسرح المصري.