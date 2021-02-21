أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

أعلنت أسرة محمود سمير العشري، المشهور إعلاميا بمريض سمنة المحلة الكبرى، عن وفاته اليوم الأحد، بعد شهور من إجرائه عملية جراحية على نفقة الدولة.وأشارت الأسرة إلى أن تشييع الجنازة غدًا الاثنين من أمام منزله بمنطقة شارع الترعة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر أمام مسجد الششتاوي، وسيتم دفنه بمقابر الشهداء.وكانت مديرية الصحة بالغربية، قد نفت علمها بخبر الوفاة من عدمه حيث اقتصرت مهمتها على تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة بنقل الحالة بإسعاف الغربية إلى معهد ناصر لإجراء العملية.وفي وقت سابق من العام الماضي قامت سيارة إسعاف مجهزة بفريق من المسعفين يترأسه مدير إسعاف الغربية، بنقل الحالة من المحلة الكبرى إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث كان يعانى من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا، ولا يستطيع الحركة.وتم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له على نفقة الدولة، والتواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة.