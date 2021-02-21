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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من غسيل مروق المحطة الإنجليزية وتطهير شبكات أبوهيكل

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:12 م
غسيل مروق المحطة
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
مصطفى دياب
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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، مساء اليوم الأحد، إنه تم الإنتهاء من عملية غسيل مروق المحطة المرشحة الإنجليزية بمنطقة القصاصين، بسعة تصميمية 45 لتر ث\، بالإضافة الي الإنتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمنطقة أبو هيكل، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة، تحت أشراف مباشر من محمود حسونه، رئيس منطقة القصاصين.

وأكد عصمت، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وكان عبد الحميد، قد أعلن، اليوم الأحد، انه تم من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذى لرافع وخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، والانتهاء من أعمال الاصلاح كسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، واصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر نظرا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات، والانتهاء من أصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام، بمركز القصاصين، واصلاح كسر خط 2 بوصة بمركز ومدينة القصاصين.

وأوضح، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية
غسيل مروق المحطة الإنجليزية

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