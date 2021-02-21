غدًا.. وزيرة الصحة في الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الشامل

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غدٍ، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.قالت الوزارة إن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي انطلقت في الأقصر الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات هى: (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.