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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. وزيرة الصحة في الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الشامل

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:04 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
سارة سعودي - فاتن خديوي
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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غدٍ، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

قالت الوزارة إن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي انطلقت في الأقصر الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات هى: (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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