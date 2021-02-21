الأنبا مارك يترأس القداس الإلهي بمقر مطرانية باريس

ترأس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس وشمال فرنسا، اليوم صلوات القداس الإلهي، بكنيسة القديس مارمينا بمقر مطرانية باريس.وشارك بالحضور في القداس كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.