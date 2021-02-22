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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 22 فبراير 2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:05 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
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قدمت عالمة الفلك وقارئة جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة.
عاطفيًا: تحاش قدر الإمكان الغيرة العائلية، غيرة تشتت تفكيرك وتؤدي بك الى نتيجة غير محمودة.
صحيًا: لا توفر أي فرصة للسفر في رحلات ترفيهية أو سياحية، فهي ضرورية للراحة من ضغط العمل.

الثور
مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.
عاطفيًا: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور.
صحيًا: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.

الجوزاء
مهنيًا: توقع ازدهارًا وتحسنًا في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريبًا.
عاطفيًا: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية وفكر بهدوء أكثر. كن حكيمًا في تعاطيك مع الشريك.
صحيًا: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.

السرطان
مهنيًا: تنطلق اليوم إلى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود.
عاطفيًا: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة.
صحيًا: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم.

الأسد
مهنيًا: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة. حذار الفوضى والغش. لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة.
عاطفيًا: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك.
صحيًا: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.

العذراء
مهنيًا: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.
عاطفيًا: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطًا في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلًا.
صحيًا: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟

الميزان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر إيجابية إذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.
عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.
صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.

العقرب
مهنيًا: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.
عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم.
صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

القوس
مهنيًا:عليك أن تبتعد عن المشاعر في اتخاذ قرارات حاسمة اليوم. ثق بقدراتك على التفوق ولا تدع أحدًا يحبطك.
عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف إلى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما.
صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.

الجدي
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.
عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.
صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر.

الدلو
مهنيًا: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقًا جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل.
عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.
صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار.

الحوت
مهنيًا: يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحًا، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ.
عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب.
صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.

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