حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 22 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.عاطفيًا: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين.صحيًا: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشيًا للإصابة بآلام في الظهر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.