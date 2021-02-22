حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 22 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الميزان اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: حاول أن تكون أكثر إيجابية إذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة.عاطفيًا: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.