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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بـ«التخطيط»

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:52 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة بقرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.

وأعربت مايا عن خالص شكرها لوزيرة التخطيط لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن، إضافة إلى حصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضحت مايا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من وإنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة وتدعمها.

كانت وزيرة التخطيط قد قررت إنشاء وحدة تكافؤ الفرص تختص بإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، إضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

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