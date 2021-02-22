حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 22 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: توقع ازدهارًا وتحسنًا في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريبًا.عاطفيًا: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية وفكر بهدوء أكثر. كن حكيمًا في تعاطيك مع الشريك.صحيًا: لا تخرج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، فقد تصاب بنزلة برد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.