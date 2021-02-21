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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:49 م
استلام أجهزة بنك
استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا
عائشة حسن
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تابعت زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل بدائرة مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، استلام الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لبنك الدم بمستشفى إسنا التخصصي من مديرية التموين الطبى بالعباسية.

وقال السلايمي، في بيان الأحد، إن الأجهزة الطبية التي تم متابعة استلامها اليوم تشمل عدد 2 جهاز لحام أكياس الدم، وعدد ٢ كرسى تبرع بالدم، وعدد ٢ جهاز هزاز أكياس الدم، وجهاز سنترفيوج مبرد، موجهة الشكر لـ عبد العليم سعيد، وهاني فراج أسرة المعمل وبنك الدم بمستشفى إسنا التخصصي، لتعبهم ومجهدهم الجبار وتفانيهم للعمل.

وطالبت عضو مجلس النواب بالأقصر وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من إمداد مستشفى إسنا التخصصي بالاحتياجات اللازمة من معدات وأجهزة وكوادر بشرية للنهوض بالخدمة الطبية بمستشفى إسنا التخصصى حيث إنه صرح من صروح الطب في محافظة الأقصر بأكملها.

وقالت نائبة إسنا إن بنك تجميعي بمستشفى إسنا التخصصي يخدم أكثر من ثلثي تعداد محافظة الأقصر، ما يضطر المريض لانتظار إحضار دم له من الأقصر التي تبعد 60 كيلو متر عن مركز إسنا، ما يؤدي غالبًا إلى وفاة المريض قبل وصول أكياس الدم، حيث يستغرق إحضار أكياس الدم من الأقصر عدة ساعات ما بين السفر ذهابًا وإيابًا، حتى انتهاء المتبرعين من التبرع بالدم.
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)
نائبة الأقصر تتابع استلام أجهزة بنك الدم لمستشفى إسنا (صور)

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