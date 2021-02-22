حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 22 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.عاطفيًا: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور.صحيًا: استشارة الطبيب بين وقت وآخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.