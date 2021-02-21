120 راكبًا بمختلف الجنسيات يرتادون البالون الطائر بالأقصر اليوم

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق 9 رحلات بالون نقلت حوالي 120 راكبًا بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطائرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.هذا وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.