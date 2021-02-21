رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

120 راكبًا بمختلف الجنسيات يرتادون البالون الطائر بالأقصر اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:53 م
البالون الطائر بالأقصر
البالون الطائر بالأقصر
محمود السعدى
طباعة
شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق 9 رحلات بالون نقلت حوالي 120 راكبًا بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطائرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشي فيروس كورونا بمختلف الدول.

وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.

هذا وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

موضوعات متعلقة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)