الزيات: تدشين المدن الجديدة ساهم في تنشيط قطاع مواد البناء

أكد أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اهتمام الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين وبقية مدن الصعيد الجديدة أدت إلى تنشيط قطاع مواد البناء.أضاف الزيات، لـ"الدستور"، أن الحكومة ركزت خلال الفترة الحالية على تدشين مصانع جديدة كمصانع الحديد والمحاجر، مؤكدًا أن تلك المصانع لعبت دورًا مهمًا في تنفيذ المشروعات القومية، فضلًا عن أنها لها دور مؤثر في زيادة الصادرات المصرية للخارج.أشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مصر بدأت تروج لفرص قطاع المواد الغذائية ومواد البناء في الأسواق المختلفة، إضافة إلى بدء استهداف المنتجات غير البترولية ومنها تصدير الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إبرام اتفاقيات مع قبرص والسعودية.