رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تحمي من الإصابة بالعمى.. 7 فوائد لارتداء النظارات الشمسية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:19 ص
النظارات الشمسية
النظارات الشمسية
سلمى بدر
طباعة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أهمية ارتداء النظارات الشمسية وعدم التخلي عنها طوال العام، فهي ليست مجرد قطعة إكسسوار، وارتداؤها ضروري طوال العام ليس فقط في فصل الصيف.

◄ تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

تأثر الأشعة الفوق بنفسجية تأثير السلبي على العين وتسبب أخطارا كبيرة عليها وفي أحيان كثيرة يمكن أن تسبب ما يسمى بإعتام عدسة العين وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بـ "العمى" لذلك فإن ارتداء النظارة الشمسية يحمي العيون من التعرض لهذا الخطر.

◄ حماية العين من الإصابة بالمياه الزرقاء

قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم أعراض المياه الزرقاء "الجلوكوما" وهي حالة خطيرة أخرى في العين يمكن أن تؤدي إلى العمى ولكن تساعد النظارات الشمسية ذات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية في تقليل مخاطر المياه الزرقاء.

◄ حماية العين من التنكس البقعي

حالة خطيرة أخرى تصيب العين وهي التنكس البقعي ويتدهور في هذه الحالة جزء من الشبكية، يسمى البقعة، ويسبب ضعف الرؤية ويمكن أن تصل الحالة الى العمى.

◄ الوقاية من حساسية العين

حساسية العين تكون ناتجة عن تعرض العيون بشكل مفرط إلى الغبار والأتربة وغيرها من الأشياء، والتي تؤدي إلى إصابة العين ببعض الجروح غير الظاهرة والالتهابات.

◄ الوقاية من تلف القرنية في الشتاء:

في الشتاء تتضاعف نسبة الأشعة فوق البنفسجية بسبب إنعكاسها من على المسطحات المائية عند تساقط الأمطار مما يعني تعرض العيون لنسبة أكبر وأشد خطورة للأشعة الضارة، الذي يتسبب في إرهاق العين وتلف القرنية.

◄ شفاء العين سريعًا بعد العمليات الجراحية

عند الخضوع لعملية تصحيح إبصار، أو جراحة إعتام العين أو إصلاح الجفن أو غيرها، فالنظارات الشمسية تحمي العيون من جميع المؤثرات السلبية الخارجية وشفاء العين سريعًا.

◄ تقليل نسبة الإصابة بالصداع النصفي

يمكن أن تكون أشعة الشمس الساطعة محفز للصداع بمختلف أنواعه وإغلاق العين أو الضوء الخافت يخفف تلك الحالة لذلك فإن ارتداء النظارة الشمسية يقلل من نسبة الإصابة بالصداع النصفي، لأنها تحمي العين من الإجهاد.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)