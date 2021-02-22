تحمي من الإصابة بالعمى.. 7 فوائد لارتداء النظارات الشمسية

◄ تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين



◄ حماية العين من الإصابة بالمياه الزرقاء



◄ حماية العين من التنكس البقعي



◄ الوقاية من حساسية العين



◄ الوقاية من تلف القرنية في الشتاء:



◄ شفاء العين سريعًا بعد العمليات الجراحية



◄ تقليل نسبة الإصابة بالصداع النصفي



نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أهمية ارتداء النظارات الشمسية وعدم التخلي عنها طوال العام، فهي ليست مجرد قطعة إكسسوار، وارتداؤها ضروري طوال العام ليس فقط في فصل الصيف.تأثر الأشعة الفوق بنفسجية تأثير السلبي على العين وتسبب أخطارا كبيرة عليها وفي أحيان كثيرة يمكن أن تسبب ما يسمى بإعتام عدسة العين وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بـ "العمى" لذلك فإن ارتداء النظارة الشمسية يحمي العيون من التعرض لهذا الخطر.قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم أعراض المياه الزرقاء "الجلوكوما" وهي حالة خطيرة أخرى في العين يمكن أن تؤدي إلى العمى ولكن تساعد النظارات الشمسية ذات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية في تقليل مخاطر المياه الزرقاء.حالة خطيرة أخرى تصيب العين وهي التنكس البقعي ويتدهور في هذه الحالة جزء من الشبكية، يسمى البقعة، ويسبب ضعف الرؤية ويمكن أن تصل الحالة الى العمى.حساسية العين تكون ناتجة عن تعرض العيون بشكل مفرط إلى الغبار والأتربة وغيرها من الأشياء، والتي تؤدي إلى إصابة العين ببعض الجروح غير الظاهرة والالتهابات.في الشتاء تتضاعف نسبة الأشعة فوق البنفسجية بسبب إنعكاسها من على المسطحات المائية عند تساقط الأمطار مما يعني تعرض العيون لنسبة أكبر وأشد خطورة للأشعة الضارة، الذي يتسبب في إرهاق العين وتلف القرنية.عند الخضوع لعملية تصحيح إبصار، أو جراحة إعتام العين أو إصلاح الجفن أو غيرها، فالنظارات الشمسية تحمي العيون من جميع المؤثرات السلبية الخارجية وشفاء العين سريعًا.يمكن أن تكون أشعة الشمس الساطعة محفز للصداع بمختلف أنواعه وإغلاق العين أو الضوء الخافت يخفف تلك الحالة لذلك فإن ارتداء النظارة الشمسية يقلل من نسبة الإصابة بالصداع النصفي، لأنها تحمي العين من الإجهاد.