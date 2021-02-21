«كوبيش»: محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق يهدف إلى عرقلة العملية السياسية

أدان المبعوث الأممي الخاص لدي ليبيا يان كوبيش، مساء اليوم الأحد، محاولة اغتيال على فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، في وقت سابق من اليوم في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.وقالت البعثة الأممية في بيانها إن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يدين بشدة ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأمني ​​الخطير الذي استهدف وزير الداخلية فتحي باشاغا.وأضافت: "هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها".ودعى المبعوث الخاص إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية.