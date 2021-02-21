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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوبيش»: محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق يهدف إلى عرقلة العملية السياسية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:22 م
يان كوبيش
يان كوبيش
عبير سليم
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أدان المبعوث الأممي الخاص لدي ليبيا يان كوبيش، مساء اليوم الأحد، محاولة اغتيال على فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، في وقت سابق من اليوم في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيانها إن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يدين بشدة ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأمني ​​الخطير الذي استهدف وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأضافت: "هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها".

ودعى المبعوث الخاص إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية.
«كوبيش»: محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق يهدف إلى عرقلة العملية السياسية
«كوبيش»: محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق يهدف إلى عرقلة العملية السياسية

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