عطية يهنئ فريق أسوان بالفوز على الاتحاد السكندري

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لفريق أسوان، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على نادي المقاولون العرب ليدخل المنطقة الدافئة بالمركز الثامن والذي جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططيا وفنيًا من اللاعبين والجهاز الفني وبدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان.وأكد اللواء أشرف عطيه على مواصلة دعم المحافظة لممثلها في دوري الأضواء ومساندة مسيرته ليظل مستمر في تقديم عروضه الطيبة للعام الثاني على التوالي، لافتًا إلى الاستمرار في دعم نادي أسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة باعتباره أحد الكيانات والصرح الأسوانية وأكبر الأندية الشعبية والجماهيرية في الصعيد بشكل عام وليس المحافظة بشكل خاص.